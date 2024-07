Kroos feiert "Comeback" in der Icon League

Der 34-Jährige fungiert bei der Icon League als Präsident - und schnürt am 1. Spieltag selbst die Schuhe.

Toni Kroos kehrt nur wenige Wochen nach dem tränenreichen EM-Aus auf den Fußballplatz zurück - allerdings nur für ein Spiel in seiner neu gegründeten „Icon League“. Der Weltmeister von 2014 und sechsmalige Champions-League-Sieger wird am 1. Spieltag der Kleinfeld-Liga, die er zusammen mit dem Streamer Elias Nerlich ins Leben gerufen hat, für das Team „B2B United“ auflaufen.

„Schlechte Nachricht: Ihr müsst mich einsetzen. Das ist Pflicht“, sagte Kroos am Sonntag beim Draft mit einem Lachen. Bei der Icon League fungiert er als Präsident, auf einem Kleinfeld treten ambitionierte Amateure, Stars aus der digitalen Welt und Fußballprofis gegeneinander an.

Ehemalige und aktive Profis wie Franck Ribery, David Alaba und Antonio Rüdiger leiten eigene Teams. Der 1. Spieltag steigt am 1. September.

Kroos hatte seine Karriere nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM beendet, Langeweile kommt beim 34-Jährigen aber nicht auf. „Ich bin vom Typ her schon so gebaut, dass ich gerne Projekte habe und etwas zu tun habe“, sagte Kroos im Interview mit Sky .

In den letzten Monaten sei „viel passiert“, so Kroos, dessen Heimat nach zehn Jahren bei Real Madrid die spanische Hauptstadt bleibt: „Ich werde natürlich aber auch versuchen, mir hier und da mal einen Tag zu nehmen, an dem ich dann auch mal das Karriereende Karriereende sein lasse“.