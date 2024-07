Multi-Klub-Konstrukte: UEFA genehmigt Teilnahme am Europa-Pokal

Betroffen sind Manchester City und der FC Girona in der Champions League sowie Manchester United und OGC Nizza in der Europa League.

Betroffen sind Manchester City und der FC Girona in der Champions League sowie Manchester United und OGC Nizza in der Europa League.

Die Kontrollinstanz der UEFA hat auch vor der anstehenden Saison vier Vereinen grünes Licht für eine Teilnahme am Europapokal gegeben, obwohl es wegen Multi-Klub-Konstrukten Bedenken gegeben hatte. Dies betrifft Manchester City und den FC Girona in der Champions League sowie Manchester United und OGC Nizza in der Europa League. City und Girona gehören jeweils zur City Football Group, bei United und Nizza heißt der gemeinsame Investor Ineos.

"Erhebliche Änderungen" durch die Vereine und ihre Investoren in den Strukturen hätten eine Zulassung ermöglicht, teilte das Gremium CFCB am Freitag mit. So hätten die beiden Eigentümer ihre jeweiligen Anteile am FC Girona und an OGC Nizza an zwei Treuhandfonds übertragen, die unter der Aufsicht des CFCB gegründet wurden. Zudem dürfen bis September 2025 keine Spieler untereinander transferiert werden.