Nacht im Hause Lahm: Weltmeister bietet Villa am Tegernsee an

Nur ein paar Euro für eine Nacht in seiner Villa am Tegernsee? Das macht Ex-Bayern-Star Philipp Lahm mit einer ungewöhnlichen Aktion möglich.

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm geht unter die Vermieter - zumindest für eine Nacht. Der 40-Jährige lädt am 18. Oktober in seine Villa am Tegernsee ein, in der er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. „Wir können es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre dieses Hauses zu teilen und unseren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten“, sagte Lahm im Interview mit der Architektur-Zeitschrift Architectural Digest.