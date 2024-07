UEFA: Entscheidung über Meckerregel!

Die UEFA entscheidet über die neue Meckerregal. Künftig soll sie auch in den Klubwettbewerben Anwendung finden, darunter in der Champions League.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) führt nach den positiven Eindrücken von der EM die neue Meckerregel in all ihren Klubwettbewerben ein. Wie der Dachverband mitteilte, sei es ab der neuen Saison unter anderem auch in der Champions League nur noch dem Kapitän gestattet, mit den Referees zu diskutieren.