Ex-Nationaltorhüterin Schult wagt neues USA-Abenteuer

Die frühere Welttorhüterin Almuth Schult wechselt in die USA zu Kansas City Current. Das gab der Klub aus der Frauen-Profi-Liga NWSL am Freitag bekannt. In Kansas City erhält die 33-Jährige einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

Ein Grund für den Wechsel in die USA ist die Familienfreundlichkeit. „Die NWSL ist bei der Unterstützung von Spielerinnen, die Kinder haben, überragend und hat weltweit eine Vorreiterrolle“, sagte Schult dem NDR : „Daher haben meine Familie und ich uns dazu entschieden, den Schritt in die USA nochmal zu gehen.“

Schult von Bedingungen bei Kansas City Current überzeugt

Schult, die mit dem VfL Wolfsburg sechs Mal deutsche Meisterin wurde, war bei der Heim-EM in Deutschland als Expertin in der ARD zu sehen und hatte in der vergangenen Saison beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga ihr Comeback im Frauenfußball gegeben. Die Expertenrolle im Fernsehen lässt sie vorerst ruhen.