Frauenfußball laut Studie mit vielversprechender Zukunft

Der professionelle Frauenfußball in Deutschland und Europa steht laut Experten offenbar vor einem enormen Wachstum. Eine Delphi-Studie des Center for Sports and Management (CSM) der WHU – Otto Beisheim School of Management zeigt, dass sich hierzulande bis zum Jahr 2031 die Gesamtzahl an Fans mindestens verdreifachen könnte.