Heidenheim international: SWR überträgt die Playoffs

Am Donnerstag startet Bundesligist 1. FC Heidenheim ins Abenteuer des internationalen Fußballs. Der FCH muss im Play-off-Hinspiel zur UEFA Conference League bei BK Häcken in Schweden ran. Wie der SWR nun bekannt gab, können die Fans das Spiel auf SWR.de/sport, Sportschau.de und in der ARD Mediathek verfolgen. Anstoß ist um 19.00 Uhr. Es ist die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der FCH-Klubgeschichte.