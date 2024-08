Große Ehre für Kroos: "Besondere Auszeichnung"

Toni Kroos wird in seiner Heimatstadt Greifswald für seine Karriere gewürdigt. Über die Auszeichnung freut er sich sehr.

Toni Kroos erhält nach dem Ende seiner erfolgreichen Fußball-Karriere den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der gebürtige Greifswalder nahm einen entsprechenden Vorschlag der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. Der 34-Jährige hatte in der Jugend für Hansa Rostock gespielt, in seiner Heimatstadt Greifswald soll die Auszeichnung übergeben werden.