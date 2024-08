Landet Zidane bald bei Ronaldo? Gerüchte um Vereinigung in der Wüste

Zusammen prägten sie einst eine schillernde Ära von Real Madrid , holten gemeinsam drei Champions-League -Titel sowie eine Meisterschaft. Gibt es zwischen Cristiano Ronaldo und Zinédine Zidane nun womöglich bald eine Reunion in Saudi-Arabien?

Wie die Marca berichtet, habe der Altstar in Diensten von al-Nassr auf Nachfrage erklärt, Zidane sei der ideale Kandidat für den Job in der Wüste. Möglicher Hintergrund: Ronaldo hält dem Vernehmen nach schon länger mit Kritik an Coach Luis Castro wenig hinterm Berg - daran dürfte auch der durchwachsene Saisonstart mit einem 1:1 gegen Al Raed zum Auftakt und der bitteren Pleite im Saudi-Super-Cup-Finale gegen Al-Hilal (1:4) wenig geändert zu haben.