Mit Goretzka: Bayern gewinnen letzten Test vor Liga-Start

Der FC Bayern hat in seinem letzten Testspiel vor dem Start der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende einen deutlichen Sieg eingefahren. Der Rekordmeister, bei dem Leon Goretzka inmitten seiner ungewissen Zukunft in der Startelf stand, gewann seine Generalprobe gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich am Dienstag locker mit 4:0 (1:0).

Neuzugang Michael Olise (12.), Harry Kane (46.), Mathys Tel (67.) und Thomas Müller (90.) erzielten gegen den aktuellen Tabellenletzten der Schweizer Super League die Treffer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wird der Belgier im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg erstmals in der Bundesliga eine Partie als Trainer der Münchner betreuen.

Nachdem er ihn für das Pokalspiel beim SSV Ulm (4:0) zuletzt nicht einmal in den Kader berufen hatte, setzte Kompany im Stadion am FC Bayern Campus von Beginn an auf Goretzka. Der 29-Jährige startete jedoch nicht im Mittelfeld, sondern in der Innenverteidigung neben Eric Dier. In der Defensive müssen die Münchner mit Hiroki Ito und Josip Stanisic, dessen Verletzung Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel verkündete, zwei langfristige Ausfälle kompensieren.