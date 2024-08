Nach 34 Elfmetern: Ajax gewinnt Nervenkrimi

In der Qualifikation zur Europa League setzt sich Amsterdam in einem historischen Elfmeterschießen durch.

34 Strafstöße, 25 Minuten Nervenkrimi - und das bessere Ende für Ajax Amsterdam: Der niederländische Fußball-Rekordmeister hat sich in einem historischen Elfmeterschießen in die Play-offs der Europa League gekämpft. Die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Panathinaikos Athen mit 13:12 vom Elfmeterpunkt durch, die Gesamtzahl von 34 Versuchen ist ein Rekord für einen UEFA-Wettbewerb.