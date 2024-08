Schiedsrichter melden Rückgang der Gewalt im Amateurfußball

"Es scheint so, als habe sich die Lage ein wenig entspannt", sagt DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Die Fälle von Gewalt und Diskriminierung sind im deutschen Amateurfußball in der Saison 2023/24 leicht zurückgegangen. Das geht aus den Spielberichten der Referees hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ausgewertet hat. „Die Richtung stimmt und es scheint so, als habe sich die Lage ein wenig entspannt, aber wir dürfen in unserem Wirken nicht nachlassen“, sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.