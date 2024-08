SPORT1 26.08.2024 • 13:36 Uhr Sven-Göran Eriksson ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Einen seiner letzten großen Träume erfüllte sich der legendäre Trainer erst im März.

Die Trainerlegende Sven-Göran Eriksson ist tot - dies bestätigte die Familie des Schweden in einem Statement am Montag. Eriksson wurde 76 Jahre alt.

„Nach langer Krankheit ist Sven-Göran Eriksson am Morgen zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben“, heißt es in der Mitteilung. Der langjährige Coach hatte im Januar selbst verkündet, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei.

Eriksson verkündete seinen bevorstehenden Tod selbst

„Man kann es zwar verlangsamen, aber nicht operieren“, sagte die Trainerlegende damals. Bestenfalls ein Jahr bleibe ihm noch. Letztlich waren ihm nur noch rund sieben Monate vergönnt.

Im März erfüllte sich für Eriksson ein letzter großer Wunsch: Bei einem Benefizspiel durfte er den FC Liverpool als Coach betreuen. „Als ich Trainer war, habe ich immer von Liverpool geträumt, aber es ist nie passiert. Es war einmal knapp, die Diskussionen fanden vor einigen Jahren statt. Es ist nie passiert. Aber jetzt passiert es“, sagte er bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte.

„Ruhe in Frieden, Sven-Göran Eriksson. Die Gedanken aller Mitglieder des Vereins sind in dieser sehr traurigen Zeit bei Svens Familie und Freunden“, schrieb der LFC bei X zu der Todesnachricht.

Eriksson trainierte während seiner langen Karriere zahlreiche Klubs auf der ganzen Welt, auch als Nationaltrainer machte er sich einen Namen. Von 2001 bis 2006 stand er bei der englischen Auswahl an der Seitenlinie, anschließend betreute er unter anderem Manchester City.

Mehr als vier Jahrzehnte lang war Eriksson als Trainer tätig. Er arbeitete in Italien und England, aber in der Elfenbeinküste, in Thailand, Saudi-Arabien, China und den Philippinen.

Mit Eriksson verabschiedet sich ein Titelsammler

Erfolgreich war Eriksson bei so manchem Klub, vor allem in Europa sammelte er Titel ein - insgesamt 18 Trophäen konnte er in die Höhe recken. In Italien, Schweden und Portugal wurde er unter anderem Meister, mit Lazio Rom holte er den UEFA-Supercup und den Europapokal der Pokalsieger.

Mit IFK Göteburg triumphierte er im UEFA-Cup, dem Vorgänger der Europa League.

im Alter von nur 30 Jahren legte er einst bei Degerfors IF in Schweden los. Seine letzte Station war IF Karlstad , wo er bis Februar 2023 noch als Sportdirektor arbeitete. Die Fußballwelt verliert mit Eriksson nach Christoph Daum innerhalb weniger Tage zwei legendäre Trainer.

Reaktionen auf Erikssons Tod

SPORT1 sammelt Reaktionen auf den Tod von Eriksson:

Schwedische Fußballverband: „Der Fußball trauert. Sven-Göran „Svennis“ Eriksson, einer der einflussreichsten Trainer des schwedischen Fußballs, ist nach langer Krankheit von uns gegangen. Svennis hat den schwedischen Fußball jahrzehntelang mit seinen herausragenden Trainererfolgen geprägt, und sein Einfluss reicht weit über die Grenzen Schwedens hinaus. Svennis‘ internationale Karriere begann 1982, als er den IFK Göteborg zum Sieg im UEFA-Pokal führte. Außerdem gewann er mit Benfica drei Meistertitel, mit Lazio die Serie A und führte die englische Herren-Nationalmannschaft bei zwei Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft an. Unsere Gedanken sind heute bei Svennis Familie und Freunden in dieser schweren Zeit. Danke, Svennis, für alles, was du für den Fußball getan hast, sowohl in Schweden als auch im Ausland. Ruhe in Frieden.“

FC Bayern: Der FC Bayern steht gemeinsam mit der gesamten Fußballfamilie in Trauer an der Seite der Familie, Angehörigen und Freunde von Sven-Göran Eriksson. Ruhe in Frieden!

FC Liverpool: „Ruhe in Frieden, Sven-Göran Eriksson. Die Gedanken aller Mitglieder des Vereins sind in dieser sehr traurigen Zeit bei Svens Familie und Freunden.“

„Wir werden dich sehr vermissen“

IFK Göteborg: „Vielen Dank für die vielen Erinnerungen. Wir haben die Nachricht erhalten, dass Sven-Göran Eriksson verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei Sven-Görans unmittelbarer Familie und all jenen, die von ihm berührt worden sind. Wir sind sehr dankbar für seine Arbeit, die er für IFK Göteborg und den schwedischen Fußball geleistet hat. Wir erinnern uns an Sven wegen dieser Erfolge, aber auch wegen seiner Herzlichkeit, Neugier, Offenheit und Freude. Danke für all die Erinnerungen, Sven. Wir werden dich nie vergessen.“

West Ham United: „Alle bei West Ham United sind zutiefst betrübt über den Tod des ehemaligen englischen Nationaltrainers Sven-Göran Eriksson. Wir sprechen Svens Familie, Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus. Ruhe in Frieden, Sven.“

Englische Nationalmannschaft: „Wir sind sehr traurig, dass Sven-Göran Eriksson, der die Three Lions von 2001 bis 2006 leitete, im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Sven. Wir werden dich sehr vermissen.“

„Er war eine beliebte Persönlichkeit des Fußballs“

Manchester City: „Wir möchten der Familie und den Freunden von Sven-Goran Eriksson, der im Alter von 76 Jahren verstorben ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden, Sven.“

FC Chelsea: „Der Chelsea Football Club ist zutiefst bestürzt über den Tod von Sven-Göran Eriksson. Unsere Gedanken sind bei Svens Familie und Freunden in dieser traurigen Zeit.“

UEFA: „Im Namen der europäischen Fußball-Gemeinschaft ist die UEFA zutiefst betrübt über den Tod von Sven-Göran Eriksson. Sven-Göran Eriksson war eine beliebte Persönlichkeit des Fußballs. Ruhe in Frieden, Sven.“

„Danke für all die unvergesslichen Momente“

Tottenham Hotspur: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod des ehemaligen englischen Nationaltrainers Sven-Göran Eriksson erfahren. Die Gedanken und das Beileid aller Mitglieder des Vereins sind in dieser schweren Zeit bei Svens Freunden und Familie. Ruhe in Frieden, Sven.“

Degerfors IF: „Degerfors IF trauert um einen der Größten. Danke für all die unvergesslichen Momente und danke für alles, was du für den Fußball getan hast. Unsere Gedanken sind bei deinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Sven-Göran Eriksson.“

Malmö FF: „Wir werden Sven-Göran Eriksson als einen der größten schwedischen Fußballmanager in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden.“

Mitleidsbekundungen aus Italien

Inter Mailand: „Inter Mailand spricht sein tiefes Beileid zum Tod von Sven-Göran Eriksson aus und steht in dieser Zeit der Trauer an der Seite der Familie und der gesamten Fußballgemeinschaft.“

AS Rom: „Der AS Roma trauert um Sven-Goran Eriksson. Er führte die Giallorossi von 1984 bis 1987 und gewann eine Coppa Italia. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie in dieser Zeit der Trauer.“

AC Florenz: „Die Fiorentina nimmt Anteil an der Trauer der Familie um Sven-Göran Eriksson.“

„Ein wahrer Gentleman des Fußballs“

RCD Mallorca: „Wir trauern um Sven-Göran Eriksson, eine Fußballikone und einen Trainer, gegen den wir die große Ehre hatten, 1999 im Finale des Pokals der Pokalsieger zu spielen. Möge er in Frieden ruhen.“

Benfica Lissabon: „Mit großem Bedauern trauert Benfica Lissabon um Sven-Göran Eriksson, der im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Ruhe in Frieden, Mister.“