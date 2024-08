TV-Zukunft von Laura Wontorra geklärt - aber nur für einen bestimmten Zeitraum

Noch unklar sei, was in der darauffolgenden Spielzeit passiere: „Da DAZN ja auch die Champions-League-Rechte hat, freue ich mich, weiterhin die Bundesliga und die Königsklasse zu moderieren.“

Wontorra steigt mit BVB-Spiel ein

Die Bundesliga beginnt am Freitag mit dem Auftaktspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. DAZN zeigt in der kurz bevorstehenden Saison wie gehabt die Partien am Freitag und am Sonntag.