Uruguay-Profi Juan Izquierdo tot nach Kollaps!

Noch am Samstag war bekannt geworden, dass er sich in einem stabilen Zustand befinde, in der Nacht auf Mittwoch starb Izquierdo nun im Alter von 27 Jahren. Der Grund sei ein „Herz-Kreislauf-Stillstand in Verbindung mit seiner Herzrhythmusstörung“ gewesen, wie das Krankenhaus Albert Einstein in Sao Paulo mitteilte.