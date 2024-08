Wie mit „FlipKick“ Barrieren abgebaut werden - SPORT1-1 Podcast: "Flutlicht an!" mit Oliver Dudek

Oliver Dudek ist ein Experte für ganzheitliche Inklusion im Sport. Für die EM hat er mit Mitstreitern ein Projekt entwickelt, dass Berührungsängste für und mit Menschen mit Hörbehinderungen abbauen soll. Im SPORT1-Podcast Flutlicht an! erklärt die Beweggründe für sein großes Engagement.

Teilhabe. Das Wort fällt häufig im Gespräch mit Oliver Dudek. Denn eben diese Teilhabe ist es, die in seinem Arbeitsalltag eine besondere Rolle spielt. Seit einem Jahr ist er bei „KickIn!“, der Beratungsstelle Inklusion im Fußball tätig. Deren Definition von Inklusion ist ganzheitlich:

Am Ende geht es darum, allen Menschen die Teilhabe am Stadionerlebnis zu ermöglichen. Das passiert einerseits fortwährend, andererseits durch Projekte.

Projekte als Wegbereiter der Inklusion

Zur EM 2024 hat KickIn! gemeinsam mit dem Dachverband Deutscher Deaf-Fanclubs (DDDF) den Abbau von Barrieren für Gehörlose und hörbehinderte Fans in den Fokus gerückt. Allein in Deutschland sind rund 7,3 Millionen Menschen hochgradig schwerhörig, weitere knapp 85.000 gehörlos. Das bedeutet etwa 46.000 Fußballfans, ein mittelgroßes Stadion voll.

Noch viel zu tun

Tatsächlich gibt es an verschiedenen Fußballstandorten Ansätze, Barrieren abzubauen, sei es durch Videos mit Spieler*innen-Namen in Deutscher Gebärdensprache (DGS), Gehörlosen- und Gebärdensprachnutzblöcke oder Angebote zur Essenbestellung. Insgesamt sei das aber noch Stückwerk. Dabei ist Inklusion kein freundliches Angebot, sondern Notwendigkeit.

Wer tiefer in das Thema einsteigt, stellt fest: Es fehlt an Grundsätzlichem. Oder wer hat bei der Mitgliederversammlung des eigenen Vereins schon mal Gebärdensprachdolmetschende erlebt? Wo wird die Aufstellung auf den großen Leinwänden zugleich gebärdet? Und wie ist es um Lieder bestellt, die im Block angestimmt werden? Nachholbedarf wohin man sieht.

„FlipKick“: Ein Projekt für mehr Verständnis

Mit „FlipKick“ sollen Barrieren und gleichzeitig Berührungsängste abgebaut werden. An neun Standorten sind Videos produziert worden, in denen Kinder mit und ohne Hörbehinderungen gemeinsam Gebärden für Fußballbegriffe vorstellen. Diese geben online dauerhaft Einblicke in die Kommunikation mit DGS – übrigens seit 2002 anerkannt als eigenständige Sprache.