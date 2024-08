DFB-Frauen: Bundestrainer lässt Torwartfrage offen

Der neue Frauen-Bundestrainer Christian Wück will sich noch nicht auf eine Stammkraft im Tor der Nationalmannschaft festlegen. „Es gibt zwei Nummer Einsen“, sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung am DFB-Campus. Nach einigen Jahren der festen Hierarchie hatte Horst Hrubesch für die Olympischen Spiele in Frankreich die vorherige Ersatzfrau Ann-Katrin Berger ins Tor gestellt und die zuvor gesetzte Merle Frohms auf die Bank gesetzt.