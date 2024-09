5:1 gegen Argentinien: U20-Frauen stehen im WM-Viertelfinale

Die deutschen U20-Fußballerinnen sind mit einem furiosen Auftritt ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Kolumbien gestürmt. Das Team besiegte Argentinien in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit im Achtelfinale mit 5:1 (4:1). Am Montag (01.00 Uhr) treffen die Nachwuchsspielerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf die USA.