Ballon d'Or: Gwinn, Schüller und Nüsken nominiert

Auch Vorjahressiegerin Aitana Bonmata (FC Barcelona) wurde am Dienstagabend erneut nominiert. Als weitere Spielerin des FC Bayern steht Kapitänin Glodis Viggosdottir auf der Liste. Die im Sommer vom VfL Wolfsburg zu Barca gewechselte Bundesliga-Torschützenkönigin Ewa Pajor kann ebenso auf die Auszeichnung hoffen.

Bei der Wahl zum Klub des Jahres sind bei den Frauen Champions-League-Sieger FC Barcelona, der FC Chelsea, Gotham FC, Olympique Lyon und Paris St. Germain nominiert. Als Frauen-Coach des Jahres dürfte Jonathan Giraldez (Barcelona/Washington Spirit) gute Karten haben. Die Gewinner werden am 28. Oktober in Paris gekürt. - Die 30 Nominierten für den Ballon d'Or der Frauen in der Übersicht: