Brasilien zittert um WM! Kommt es zu historischer Schmach?

Der Rekordweltmeister zittert! Brasilien kassierte beim 0:1 (0:1) in Paraguay bereits die vierte Niederlage im achten Qualifikationsspiel um die WM-Teilnahme und muss als Tabellenfünfter weiter um eines des sechs Direkttickets zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zittern.

Brasilien hat noch nie eine WM verpasst

Paraguay nutzte dagegen gleich seine erste Chance, als Diego Gomez in der 20. Minute sehenswert mit dem Außenrist von der Strafraumkante traf. Die Albirrojas (neun Punkte) rückten als Tabellensiebter bis auf einen Punkt an den Rekord-Weltmeister heran, der noch nie eine WM-Endrunde verpasste.

In den anderen Spielen legte der Tabellendritte Uruguay beim Sechsten Venezuela die zweite Nullnummer in Folge hin. Ecuador zog mit dem 1:0 (0:0) gegen das auch im achten Eliminatorias-Spiel sieglose Schlusslicht Peru wieder an Brasilien vorbei. Und neben Paraguay rückte auch Bolivien mit einem 2:1 (2:1) in Chile näher an die sechs Direktplätze zur WM.