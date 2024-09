Brian Clough: Der umstrittenste Trainer seiner Zeit

„I wouldn‘t say I was the best manager in the business. But I was in the top one.“ Mit Aussagen wie diesen polarisierte Brian Clough über Jahrzehnte hinweg die englische Fußball-Welt. Er gehört zu den erfolgreichsten, aber zeitgleich auch umstrittensten Trainern in der Geschichte des englischen Fußballs. Heute vor 20 Jahren starb Clough. SPORT1 wirft einen Blick zurück auf eine außergewöhnliche Karriere.