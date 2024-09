DFB-Frauen: Schulze Solano fällt lange aus

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss monatelang ohne Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano auskommen. Die 25-Jährige von Athletic Bilbao erlitt am vergangenen Wochenende einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie, das gab ihr spanischer Klub am Montag bekannt.

DFB-Team verliert nächste Verteidigerin

Der neue Bundestrainer Christian Wück muss vor seiner Premiere als Bundestrainer am 25. Oktober in Wembley gegen England damit ein weiteres Problem lösen. Nach den Olympischen Spielen im Sommer hatte die bisherige Abwehrchefin Marina Hegering ihre Karriere im Nationalteam beendet, Schulze Solano ist eigentlich eine Nachfolge-Kandidatin in der Innenverteidigung.

Im Juli 2025 steht für die deutschen Frauen die EM in der Schweiz an, zumindest in den Monaten vor dem Turnier müssen nun andere Lösungen in der Abwehr her.