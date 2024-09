Bayern-Handspiel? DFB gesteht Fehler ein

Der DFB veröffentlicht am Freitag ein Video, in dem Ex-Schiedsrichter Knut Kircher auf fünf strittige Handspiel-Situationen der ersten Bundesliga-Spieltage eingeht. Bei Bayerns Spiel gegen Freiburg gesteht Kircher einen Fehler ein.

Der DFB veröffentlicht am Freitag ein Video, in dem Ex-Schiedsrichter Knut Kircher auf fünf strittige Handspiel-Situationen der ersten Bundesliga-Spieltage eingeht. Bei Bayerns Spiel gegen Freiburg gesteht Kircher einen Fehler ein.

Darin zeigt der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher stellvertretend für die DFB Schiri GmbH fünf wichtige Szenen und ordnet diese ein. „Wir versuchen in diesem neuen Format, etwas an Klarheit beizutragen“, sagt Kircher dabei.

Kircher spricht Fehler an

Auch zwei fehlerhafte Entscheidung werden in dem Video angesprochen. Bei der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen am ersten Spieltag (2:2) hatte Schiedsrichter Sascha Stegemann trotz VAR-Einsatz auf einen Elfmeterpfiff für Augsburg verzichtet. nachdem Bremens Anthony Jung den Ball an die Hand bekommen hatte. Ein Strafstoß wäre aber „die richtige Entscheidung“ gewesen, so Kircher.