Dieser Vorschlag würden den Fußball revolutionieren

Welche Regeländerungen könnten den Fußball attraktiver machen? Eine Frage, die nun von einigen Ex-Profis im Podcast The Overlap diskutiert wurde. Der frühere englische Nationalspieler Gary Neville hat in diesem Zuge vorgeschlagen, Unentschieden abzuschaffen.

„Ich würde es radikal angehen. Wenn es am Ende von Ligaspielen unentschieden steht, sollte es ein Elfmeterschießen um einen Extrapunkt geben. Jedes Spiel, das ein Fan sieht, sollte aufregend sein“, sagte der 49-Jährige.

Seine Begründung: „Ein Kind besucht zum ersten Mal ein Spiel, vielleicht ist es sein einziges Spiel in einer Saison. Am Ende sieht er ein 0:0 oder ein 1:1. Mit einem Elfmeterschießen gäbe es einen Gewinner. Man sähe wenigstens noch Elfmeter.“ Auf die Idee gebracht hätten ihn demnach seine Töchter, so würden Kids Elfmeterschießen „lieben“.