Bitterer kann ein WM-Aus kaum verlaufen!

Die deutschen U20-Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien auf dramatische Weise gescheitert. Bis in die Nachspielzeit des Viertelfinals gegen die USA führte das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter mit 2:0, es folgten zwei ganz späte Gegentore - und am Ende das Aus im Elfmeterschießen mit 1:3. Nach der Verlängerung hatte es in Cali 2:2 (2:2, 0:0) gestanden.