England-Star verletzt sich beim Niesen!

Ian Evatt gehen so langsam die Spieler aus. Dem Coach des englischen Traditionsklubs Bolton Wanderers fehlen nur vier Spieltage nach Saisonstart in der League One gleich acht Spieler angeschlagen oder verletzt. Für die kurioseste Verletzung sorgte dabei Victor Adeboyejo.

Denn der 26-Jährige zog sich seine Rückenblessur nicht etwa im Wettkampf zu. Nein, den Stürmer setzte ein heftiger Nieser außer Gefecht. Das berichtete Evatt nach dem 3:2-Pokalsieg seiner Mannschaft in der EFL Trophy in Barrow. „Victor leidet an einer unangenehmen Rückenverletzung, die durch einen Nieser ausgelöst wurde“, sagte der Bolton-Trainer nach der Partie am Dienstag laut „Bolton News“.