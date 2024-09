Erfinder vom Tor des Monats: Klaus Schwarze gestorben

Trauer um einen prägenden Sportjournalisten: Klaus Schwarze ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die ARD -Sportschau am Freitag mit. Schwarze hatte 1971 die Wahl zum „Tor des Monats“ erfunden, die bis heute besteht.

„Wir trauern um einen in der Sportwelt hochangesehenen Fachmann“, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow: „Insbesondere die Handball-Berichterstattung der letzten Jahrzehnte bleibt fest mit seinem Namen verbunden. Unsere Wege kreuzten sich erstmals 1996 in Atlanta - Schwarze als ARD-Sportkoordinator, ich als USA-Korrespondent. Neben seinem immensen Fachwissen hat mich schon damals Klaus Schwarzes Fähigkeit beeindruckt, ruhig und ausgleichend auch in schwierigen Situationen Lösungen zu finden.“