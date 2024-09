Ex-DFB-Trainerin enthüllt: "Lag nur herum und habe geweint"

Die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewährt Einblicke in eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens - nach dem WM-Aus 2023. Die 56-Jährige berichtet von Tränen und Panikattacken.

Nach dem WM-Aus 2023 der deutschen Frauennationalmannschaft fiel die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in eine tiefe persönliche Krise.

In einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick sprach sie nun so offen wie nie über die damaligen mentalen und körperlichen Ausnahmesituationen, die zu ihrem Zusammenbruch führten.

„Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen“, sagte Voss-Tecklenburg. „Es war nichts mehr da, es war nichts mehr in mir drin. Ich hatte Panikattacken. In dieser Zeit lag ich nur herum und habe geweint.“

„Menschen glaubten mir nicht, dass ich krank bin“

Die Öffentlichkeit erwartete Erklärungen, was ihr zusätzlich zusetzte. „Die permanente Fragerei belastete mich extrem. Mir fehlte die Energie, allen zu erklären, was los ist. Es entstanden Gerüchte. Einige Menschen glaubten mir nicht, dass ich krank bin“, erklärte Voss-Tecklenburg, die im November 2023 von ihren Aufgaben als Bundestrainerin entbunden worden war. 13 Wochen zuvor war sie mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Gruppenphase gescheitert.