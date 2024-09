Franz-Beckenbauer-Platz 5: Stadt München würdigt den Kaiser

Große Ehre für den verstorbenen Kaiser: Franz Beckenbauer wird von der Stadt München posthum mit einer Straßenbenennung an der Allianz Arena gewürdigt. Die Fläche südlich und westlich der Werner-Heisenberg-Allee wird künftig - wirksam ein Jahr nach Beckenbauers Todestag am 7. Januar 2025 - Franz-Beckenbauer-Platz heißen. Das Stadion trägt dann die Adresse Franz-Beckenbauer-Platz 5. Dies beschloss der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen.