Fußball-Beben? Ein Urteil könnte das Geschäft nachhaltig verändern

Das wahrscheinliche „praktische Ergebnis von Diarra“ werde sein, „dass das Transfersystem im Fußball, so wie wir es kennen, zu Fall gebracht wird“, schrieben die belgischen Sportrechtsexperten Robby Houben, Oliver Budzinski und Melchior Wathelet in einem Beitrag mit Blick auf die wegweisende Entscheidung am Freitag.