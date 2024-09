Gala von Julian Draxler in Katar nimmt bitteres Ende

Was macht eigentlich Julian Draxler? Der einst hochgehandelte Offensivspieler spielt seit September 2023 für den katarischen Verein Al-Ahli SC und zeigt sich dort in guter Form.

In der aktuellen Saison in der Qatar Stars League hat der frühere Nationalspieler, dessen Wechsel nicht überall gut ankam - nach fünf Spielen schon acht Scorerpunkte auf dem Konto: Viermal traf Draxler selbst, vier weitere Tore bereitete er vor.

Zuletzt beim 3:3 gegen Al-Arabi SC holte der 31-Jährige in der 9. Minute einen Elfmeter heraus, den Teamkollege Sekou Yansané zum 1:0 verwandelte. Dann war Draxler auf dem besten Wege, zum Helden des Spiels zu werden. In der 76. Minute glich er zum zwischenzeitlichen 2:2 aus, in der 90. Minute traf er mit einem feinen Heber über den Keeper zum vermeintlichen Sieg.

Ah-Ahli steht in Katar nach fünf Partien mit elf Punkten auf Rang 2, Al-Arabi ist von zwölf Teams Neunter. Draxler ist in der Torschützenliste Vierter. In der vergangenen Saison war er auf zehn Scorerpunkte in elf Spielen gekommen.