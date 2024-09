Hummels wieder ohne Einsatz - Roma mit Remis

Der Start in die Europa League verläuft für die AS Rom durchwachsen. Mats Hummels kommt beim Remis seines Klubs nicht zum Einsatz.

Neuzugang Mats Hummels wartet bei der AS Rom noch immer auf seinen ersten Einsatz. Der Fußball-Weltmeister von 2014 saß am Donnerstagabend beim 1:1 (1:0) in der Europa League gegen Athletic Bilbao erneut nur auf der Bank und sah den späten Gegentreffer durch Aitor Paredes (85.).