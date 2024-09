"Julius Hirsch Preis" geht nach Leipzig, Karlsruhe und Bonn

Der Preis erinnert an den in Auschwitz ermordeten Nationalspieler Julius Hirsch.

Das Leipziger Bildungsprojekt "Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport-Fußball" (IVF), der Karlsruher Fanclub "Blau-Weiss statt Braun" und der Traditionsverein F. C. Hertha Bonn 1918 erhalten in diesem Jahr den "Julius Hirsch Preis" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Unter Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf entschied die achtköpfige Jury über die Vergabe der Auszeichnungen. Seit zwei Jahrzehnten erinnert der Preis an den in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch.