Junger Keeper im DFB-Tor? "Da würde im Moment nur Nübel infrage kommen"

Der langjährige DFB -Torwarttrainer Andreas Köpke sieht in Alexander Nübel einen möglichen Ersatz für den verletzten Marc-André ter Stegen . „Die Frage ist, ob man nun einen jungen Torhüter reinschmeißt. Da würde für mich im Moment nur Alexander Nübel infrage kommen“, sagte der 62-Jährige der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Mittwochsausgabe).

Nübel spiele mit dem VfB Stuttgart in der Champions League: "Jetzt wäre die Chance da, um etwas auszuprobieren. Richtung WM-Qualifikation geht es darum, die bestmögliche Lösung zu finden", sagte Köpke. Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Erfahrung setzen wollen, sieht er auch Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) oder Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) als mögliche Kandidaten, Bernd Leno würde er ebenfalls "nicht abschreiben. Er spielt in der Premier League und war mit Fulham immer knapp an der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe dran."