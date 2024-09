Kompanys Idee hat Charme: Aber dann müssen die Spieler auf Geld verzichten!

Vincent Kompany dürfte sich bei seinen Vorgesetzten diesmal keine Freunde gemacht haben. In der aufgeheizten Debatte um die Überbelastung der Fußball-Profis machte der neue Trainer des FC Bayern einen bemerkenswerten Vorschlag. Kompany plädierte während der Pressekonferenz am Freitag für „eine Begrenzung, wie viele Spiele jeder individuelle Spieler in einer Saison bestreiten darf“ - inklusive einer „Pflichtruhezeit“.