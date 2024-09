Medien: Manipulationsverdacht im deutschen Fußball

Laut eines Berichts könnten in den vergangenen zwei Jahren 17 Spiele verschoben worden sein. Der DFB prüft den Verdacht.

Neuer Manipulationsverdacht im deutschen Fußball: 17 Spiele könnten in den vergangenen zwei Jahren womöglich verschoben worden sein, wie die Hamburger Morgenpost berichtet. Dabei soll es sich um Partien aus der 3. Liga, zwei Regionalligen und verschiedenen Oberligen handeln. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) prüft die Vorgänge.

"Belastbare Erkenntnisse hierzu liegen uns noch nicht vor. Wir stehen allerdings bereits in Kontakt mit den zuständigen Behörden und unserem Monitoring-Partner Genius Sports", teilte der DFB auf SID-Anfrage mit: "Weitere Ausführungen sind dem DFB mit Blick auf die angelaufenen Ermittlungen nicht möglich."

Der Morgenpost liegen offenbar Chatverläufe aus Messengerdiensten vor, in denen über den Ausgang der mutmaßlich betroffenen Spiele geschrieben wird. Bei den unter Verdacht stehenden 17 Partien sollen die späteren Ergebnisse zuvor im Darknet, einem verschlüsselten Teil des Internets, mittels einer Kryptowährung verkauft worden sein. So konnten bei Wettanbietern unter Umständen hohe Gewinne erzielt werden.

Welche Spiele ganz konkret unter Verdacht stehen, wurde in dem Bericht nicht genannt. Es soll aber zu teilweise auffälligen Entscheidungen der Schiedsrichter oder Fehlern von Torhütern und Abwehrspielern gekommen sein, "in einer Partie wurden sogar ausschließlich Eigentore erzielt", hieß es in dem Bericht.