MLS: Verletzt! Nächster Rückschlag für Reus

Eigentlich hatten die Verantwortlichen, Spieler und Fans der Los Angeles Galaxy Grund zur Freude, gelang in der MLS gegen die Vancouver Whitecaps doch ein 4:2-Sieg. Einen Wermutstropfen gab es dennoch, so musste Starspieler Marco Reus verletzt vom Feld.

Direkt nach dem ersten Gegentor in der 63. Minute hatte sich der Deutsche auf den Rasen gesetzt und sich an den hinteren Oberschenkel gegriffen, drei Minuten später wurde er schließlich ausgewechselt. „Er sagte, er hat angefangen etwas zu spüren und wollte kein Risiko eingehen“, erklärte Trainer Greg Vanney. „Das ist das dritte Spiel in sieben Tagen.“