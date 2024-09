"Riesenschaden": Kind-Attacken gegen Watzke und 50+1

Bei einer Podiumsdiskussion auf einer Technologie-Messe in Berlin mit Geschäftsführer Andreas Rettig vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) stempelte der Unternehmer DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke zum Sündenbock für die gescheiterte Geldbeschaffung. Indem der scheidende Geschäftsführer von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund zugelassen hätte, dass der Liga-Verband auch für die Zukunft erpressbar geworden wäre, „hat Herr Watzke im deutschen Fußball einen Riesenschaden angerichtet. Das ist für mich das Allerschlimmste, und das muss Herr Watzke wirklich erklären“, sagte Kind und wertete den DFL-Rückzug als „Signal an die Fans: Wenn ihr Bälle genug habt und laut genug seid, werden wir keine Reform mehr durchführen.“

Kind: „Dann fliegen die Tennisbälle“

„Da tritt das Präsidium und die Geschäftsführer an, dann fliegen die Tennisbälle. Und dann nehmen die das Thema einfach zurück. Das ist doch abenteuerlich“, so Kind weiter. „Das müssen mir die Verantwortlichen der Zukunft mal erklären, wie sie nur irgendeine Entscheidung durchsetzen wollen.“ Der 80-Jährige fügte an, er „erwarte von Leuten, die angeblich Business- und Führungsqualität haben, dass sie wissen, was sie tun. Auf Basis von Populismus Entscheidungen zu treffen, das ist für mich indiskutabel.“