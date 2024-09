Spannende Details zur Klub-WM

Die FIFA gibt zur neugestalteten Klub-WM nun auch Logo und Titelsong bekannt. Dabei dürften Erinnerungen an die Heim-EM in Deutschland erwachen.

Die FIFA gibt zur neugestalteten Klub-WM nun auch Logo und Titelsong bekannt. Dabei dürften Erinnerungen an die Heim-EM in Deutschland erwachen.

Für die reformierte Klub-WM im kommenden Jahr (15. Juni bis 13. Juli in den USA) hat die FIFA nun auch das Turnier-Logo und den Titelsong bekanntgegeben.

In einer Pressemitteilung am Mittwoch zeigte der Fußball-Weltverband, dass das neue Emblem optisch auf dunklem Grund mit den golden gehaltenen Buchstaben CWC des Club World Cups designed ist.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Als Titelsong wurde von den Funktionären „Freed from Desire“ auserkoren - der Mitsumm-Klassiker von Gala, der bereits bei der Heim-EM in Deutschland in den Arenen zu hören war.