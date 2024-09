Üble Ausschreitungen nach Wiener Derby!

Nach dem Traditions-Derby in Wien sorgen einige Fans für einen Eklat. Die Beteiligten sind fassungslos.

Auslöser der Tumulte waren nach Angaben der österreichischen Zeitung Kurier einige Anhänger der Austria, die eine Leuchtrakete abgefeuert hatten, die auf einer Tribüne des Allianz Stadions landete, auf der in der Regel Familien und Kinder sitzen.

„Das ist nicht schön anzuschauen. Wenn man sieht, dass Sachen in Richtung Familiensektor fliegen, ist das alles andere als lustig“, bezog Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann nach der Partie bei Sky Stellung.

Derby-Eklat in Wien: Trainer „erschüttert“

Hofmann selbst hatte auf dem Rasen noch versucht, auf die eigenen Fans einzuwirken. „Es ist schade, das ist etwas, was wir im Stadion nicht sehen wollen“, ärgert sich der ehemalige Rapid-Spieler: „Wir werden uns zusammensetzen und schauen, wie wir weiter machen und was für Schlüsse wir ziehen. Wir müssen schauen, dass solche Dinge nicht mehr passieren“, so Hofmann.