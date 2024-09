Völler: Darum wurde Kimmich Kapitän

„100 Prozent da, in jeder Trainingseinheit. Er hat für jeden ein offenes Ohr und immer eine gute Meinung“, sagt Völler über den neuen Kapitän.

„Er ist eine Führungspersönlichkeit. Er ist immer zu 100 Prozent da, in jeder Trainingseinheit. Er hat für jeden ein offenes Ohr und immer eine gute Meinung“, sagte Völler im RTL/ntv -Interview über den 29-Jährigen von Rekordmeister Bayern München.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Kimmich nach dem Rücktritt von Gündogan zum neuen Kapitän bestimmt. "Er geht immer vorneweg und stellt sich den Fragen, wenn es mal nicht so läuft. Er hat das Kapitänsamt verdient", sagte Völler über Kimmich weiter.

Kimmich wird die Binde sowohl beim Nations-League-Auftakt am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn als auch drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande tragen.