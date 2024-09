Voss-Tecklenburg: Popp-Rücktritt ist Chance und Risiko

Der neue Bundestrainer Christian Wück stehe daher "vor einer schwierigen Aufgabe, es ist ein großer Umbruch im Team". Nach dem Gewinn von Olympia-Bronze in Frankreich in diesem Sommer waren bereits Merle Frohms (29) und Marina Hegering (34) aus dem Nationalteam zurückgetreten. Am Montag machte nun auch Deutschlands Vorzeigefußballerin ihre Entscheidung offiziell - aus Sicht von Voss-Tecklenburg unerwartet spät.

Popp sei "Vorbild" und "Gesicht" des Frauenfußballs und werde in dieser Rolle weiterhin wichtig sein, als Nachfolgerin für das Kapitänsamt im deutschen Nationalteam sieht Voss-Tecklenburg eine naheliegende Kandidatin: "Giulia Gwinn ist sicherlich eine, die auch in den letzten Monaten schon gezeigt hat, dass sie dieses Amt durchaus übernehmen kann. Sie ist gereift über ihre Verletzungsphasen, hat auch in den letzten Jahren wirklich was durchmachen müssen und ist gewachsen. Sie ist eine Führungspersönlichkeit."