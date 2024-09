Zinedine Zidane: Sein ältester Sohn beendet die Karriere

Seine vier Söhne spielen alle mehr oder weniger erfolgreich Fußball. Doch in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters konnten sie nicht treten. Zidanes ältester Sohn Enzo beendet nun im Alter von 29 Jahren seine Karriere. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Enzo Zidane: Ein Spiel für Real Madrid

Es folgten Stationen bei Lausanne-Sport (Schweiz), Rayo Majadahonda, Desportivo das Aves, Almería und Rodez (Frankreich). Letztlich landete er in Fuenlabrada in Portugal, wo er 2023 keinen neuen Vertrag erhielt. Seitdem ist Enzo Zidane vereinslos. Nun kündigte er sein Karriereende an und will sich fortan mehr um seine Familie kümmern. Er ist mit der Venezolanerin Karen Gonçalves verheiratet und hat die drei Töchter, Sia, Giulia und Kaia.