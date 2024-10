97. Minute! Cristiano Ronaldo entscheidet Last-Minute-Krimi

Last-Minute-Krimi um Cristiano Ronaldo : Der Portugiese erzielte in der 97. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab und baute sein Tore-Konto weiter aus.

Der verwandelte Strafstoß in der Nachspielzeit war das 907. Tor seiner Karriere. Für Al-Nassr traf Ronaldo damit 55-mal in 54 Spielen.

Al-Nassr klettert auf Platz zwei

Aymeric Laporte hatte Al-Nassr in der 69. Minute in Führung gebracht, ehe Al-Shabab durch ein Eigentor von Ali al-Hassan der Ausgleich glückte (90.).

In der Tabelle kletterte der Klub aus Riad mit 17 Punkten auf Rang zwei. An der Spitze steht Stadtrivale und Vorjahresmeister Al-Hilal (21 Punkte), der Klub um Neymar feierte am Freitagabend einen 3:0-Sieg gegen Al Fayha.