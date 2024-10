Doorsoun mahnt zu Geduld: "Muss uns etwas Zeit geben"

Abwehrspielerin Sara Doorsoun erwartet angesichts des Umbruchs von den deutschen Fußballerinnen in den Spielen gegen England und Australien noch keine Wunderdinge. "Es wird getestet und in beiden Spielen nicht alles funktionieren. Wir sollen probieren und uns als Mannschaft finden", sagte die 32-Jährige in einer Medienrunde: "Wir wollen Automatismen entwickeln, aber das wird nicht in zwei Spielen gehen. Da wird uns nicht alles gelingen."