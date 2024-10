Europa League: Startelf-Garantie für Frankfurts Uzun

Eintracht Frankfurts Neuzugang Can Uzun steht vor seiner Premiere in der Startelf. Wie Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Riga FS am Donnerstag (18.45 Uhr) erklärte, habe Uzun „in den letzten Wochen richtig gute Schritte gemacht, gut trainiert und nach Einwechslungen gezeigt, dass er Einfluss auf das Spiel nehmen kann“.