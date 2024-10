Fußballmuseum sichert sich Brehmes Finaltrikot von 1990

Der im Februar gestorbene Brehme verwandelte in diesem Trikot am 8. Juli 1990 in Rom den Elfmeter zum 1:0 gegen Argentinien um Superstar Diego Maradona. Durch den Erwerb ist die Reihe der Trikots aller deutschen Siegtorschützen in WM-Endspielen komplett. Auch die Original-Trikots von Helmut Rahn (1954), Gerd Müller (1974) und Mario Götze (2014) werden im Museum ausgestellt. Das Brehme-Trikot wird erstmals vom 12. bis 27. Oktober in einer Sondervitrine gezeigt.