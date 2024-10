Jobangebote für Löw? Im Moment "nichts Konkretes"

Beim früheren Bundestrainer Joachim Löw deutet sich in unmittelbarer Zukunft wohl keine Rückkehr auf die Fußball-Bühne an. Im Moment gebe es "nichts Konkretes. Es gab ja immer mal Anfragen", sagte der 64-Jährige nach dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Köln. Man müsse jedoch "auch dafür brennen", es sei deshalb "nicht so einfach, gerade mal so eine andere Nationalmannschaft zu übernehmen".