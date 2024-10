Klopp erhält Orden von Bundespräsident!

Trainer-Ikone Jürgen Klopp ist in Berlin mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige erhielt die Ehrung am Dienstag im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als eine von 28 Personen, die sich „in herausragender Weise für die Werte der Demokratie einsetzen“.

Klopp hätten "Erfolg und Ruhm nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen", hieß es in der Begründung für die Auszeichnung: "Auch für seine zahlreichen Fans hat er sich immer viel Zeit genommen und sich auch der gesamten Region, in der er gelebt hat, zugewandt." Von Liverpool aus habe der "populärste Deutsche in Großbritannien" zudem "erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen."