Klopp zieht nächsten Werbe-Deal an Land

SPORT1 10.10.2024 • 15:15 Uhr Jürgen Klopp ist eines der beliebtesten Werbegesichter Deutschlands. Kurz vor Beginn der Weihnachtszeit macht der ehemalige Liverpool-Coach den nächsten Deal klar.

Jürgen Klopp ist wieder in aller Munde. Die Nachricht, dass der ehemalige Coach des FC Liverpool ab 1. Januar bei Red Bull als „Head of Global Soccer“ anheuert, schlug in Fußball-Deutschland mächtig ein.

Doch bevor es für den 57-Jährigen beim Mateschitz-Konzern so richtig losgeht, werden die Zuschauer den Ex-BVB-Trainer noch öfter im TV erleben. Denn Klopp, der zu den beliebtesten Werbegesichtern der Deutschen und Engländer gehört, hat den nächsten großen Deal an Land gezogen. Für MediaMarkt/Saturn wird der beliebte Coach in der Weihnachtswerbung für den Elektronikriesen zu sehen sein.

Ein erster Spot wurde am 9. Oktober veröffentlicht. Dort lobt Klopp in seiner lässigen Art die Stärken der MediaMarkt/Saturn-Mitarbeiter. „Für so ein Team würde ich sogar Werbung machen“, erklärt die Werbe-Ikone in gewohnter Manier.

Klopp ist seit fast 20 Jahren ein amüsantes und prominentes Werbegesicht in Deutschland und seit seinem Wechsel 2015 auch auf der Insel. Ob für Erdinger Weißbier, Peloton-Räder oder auch in seinen Spots für die DVAG, immer zeigte sich Klopp authentisch und sympathisch.

Ob sich der frühere Star-Trainer mit seinem Wechsel zu Red Bull einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten. Seit der Bekanntgabe seines Engagements beim Brause-Hersteller schlägt dem 57-Jährigen eine bislang nicht gekannte Antipathie entgegen. Ob sich der Wechsel zu Red Bull also imageschädigend für ihn auswirken kann, wird die Zukunft zeigen.